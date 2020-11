Sofia Jardim foi das primeiras pessoas em Portugal a anunciar que havia sido ser infetada com covid-19 durante as férias de Carnaval na neve, nos Alpes, em França. Oito meses depois, a relações públicas, de 45 anos, ainda tem sintomas. "O meu olfato não está a 100 por cento e sempre foi um dos sentidos que eu tinha bastante apurado. O paladar não me faz muita impressão até porque não sou grande apreciadora de comida, agora o olfato faz-me mais falta", conta àNa altura em que regressou de França, ficou duas semanas sem fazer ideia de que estava infetada porque não tinha sintomas: "Só lá para o nono dia é que comecei a ter sinusite, mas atribuí ao facto de ter ido à praia. Fiz a medicação, melhorei e não dei grande importância, mas depois perdi o paladar e aí comecei a perceber que no grupo que tinha ido comigo para a neve estava tudo doente, com febre, mas achámos que era constipação. Quando um deles que estava com pneumonia foi testado e deu positivo é que fomos todos fazer o teste". Sofia esteve positiva durante 37 dias e tem treinado o olfato. "O médico disse-me para ir cheirando café e ao fim de dois meses já sentia alguma coisa, mas só voltará ao normal com o tempo, espero eu…", diz.Ao fim de um mês, a sobrinha de Cinha Jardim fez o teste de imunidade e na semana passada repetiu e o resultado indicou que a imunidade está baixa, o que significa que pode contrair o vírus novamente. "Conheço pessoas que apanharam uma segunda vez, por isso é que eu tenho todos os cuidados porque acho que tive sorte na primeira vez, mas na segunda não sabemos. Mas enquanto estive infetada, estava sempre com medo de como é que ia acordar no dia seguinte". As filhas Leonor, de 11 anos, e Luz, de 9, fruto do seu casamento com o jornalista e escritor Domingos Amaral, também terão sido infetadas – a mais nova acompanhou a mãe na viagem à neve – mas tiveram sintomas ligeiros. E de vez em quando ainda se queixam. "Às vezes dizem que têm dores de cabeça. Não sei se serão sequelas, acho que é da vista, uma delas até já usa óculos". Sofia revela que toma suplementos para reforçar o sistema imunológico, como cápsulas de equinácea.