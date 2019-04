Desde que perdeu o dono, há um mês em meio, que muito se especula sobre o futuro e a herança de Choupette. Karl Lagerfeld - que morreu no passado dia 19 de fevereiro, aos 85 anos, solteiro e sem descendência – sempre deixou claro que a sua gata ficaria com a vida de luxo assegurada, sendo herdeira da sua fortuna, estimada em 175 milhões de euros. Só que a lei francesa não permite que um animal seja herdeiro de alguém, mas calcula-se que o Kaiser tenha arranjado uma forma em que se aplique a lei do seu país natal - na Alemanha, os animais podem ser beneficiários de um testamento.Choupette, de raça birmana e olhos azuis, tem motorista, guarda-costas, nutricionista, manicure e duas assistentes, Françoise e Majorie, que atendem a todas as suas necessidades: escovam-na duas vezes por dia e andam com um diário onde documentam cada um dos seus movimentos e habilidades. Só viaja em primeira classe ou de jato privado, frequenta restaurantes com estrelas Michelin, que fazem comida especial para ela, e só bebe água mineral de marcas internacionais. Lagerfeld contou uma vez que a sua gata se comporta "como uma princesa" e que é tão inteligente que até tem a capacidade de manejar o seu próprio iPad.Nascida a 15 de Agosto de 2011, Choupette chegou à vida do diretor criativo da Chanel no Natal desse ano. O seu amigo Baptiste Giacobini, confiou-lhe a gata enquanto viajava. Só que quando regressou, duas semanas depois, Karl estava tão encantado com o animal, que Giacobini acabou por lha oferecer. Todos os dias era Choupette que acordava pontualmente o dono, às 7 horas da manhã, e se sentava com ele à mesa a saborear o seu paté, servido nos pratos de prata da Goyard – uma das marcas mais exclusivas do mundo. Observar Karl a desenhar era a sua atividade favorita.

Capa de revistas e luto

Enquanto se resolve a questão da herança, a felina não ficará desamparada, até porque tem a sua própria fortuna. Choupette faturou cerca de 3 milhões de euros em campanhas publicitárias, em 2014: de uma marca japonesa de cosméticos e de um carro alemão. A popularidade da gata de estimação de Karl Lagerfeld era quase tão grande como a dele próprio. Possui uma linha de produtos de beleza, um vinho, um livro inspirado nela, e foi protagonista de capas de revistas, como a Vogue, Madame Figaro e Lucky.

Tem 302 mil seguidores na sua conta no Instagram, onde, a gestora das suas redes sociais, publicou um post em memória do seu dono, em que aparece de luto. "Estou eternamente agradecida pela vida e o amor que me deu. Nunca esquecerei os momentos que partilhámos a viajar, a explorar e a criar", lê-se na legenda da foto, que bateu o recorde de gostos e comentários.