Carlos III, a ama e o urso de peluche

O Rei de Inglaterra nunca esquece o aniversário da mulher que tomou conta dele e dos irmãos. Agora que Mipsy fez 100 anos, largou tudo para tomar chá com ela

No meio de uma crise institucional sem precedentes, com a detenção do ex-príncipe André, Carlos III não quebrou a tradição e arranjou tempo para um encontro privado com a sua ama, “Mipsy”, no dia em que ela comemorou o 100º aniversário. O Rei de Inglaterra, de 77 anos, nunca se esqueceu da sua querida Mabel Anderson, que cuidou dele desde bebé e é a única pessoa a quem permite remendar o seu adorado urso de peluche que o acompanha para todo o lado há mais de 70 anos.



Carlos III com Mabel Anderson, que cuidou dele desde bebé

Mabel – que um dia Carlos definiu como o “porto seguro” da sua infância – entrou ao serviço da família real britânica pouco depois do nascimento do primogénito da futura Rainha, em 1948. Segundo as crónicas da época, foi a única candidata que não mostrou insegurança perante a então princesa Isabel, de quem se tornou amiga (ambas tinham a mesma idade) e que mais tarde lhe entregou os outros três filhos – Ana, André e Eduardo – para cuidar. Nos últimos anos de vida, sempre que estava em Windsor, Isabel II convidava Mabel Anderson para verem televisão juntas, já que a antiga ama dos príncipes continua a viver numa casa que a família real lhe concedeu, na propriedade do castelo, após ter-se aposentado em 1981.

À cabeceira dos príncipes

Mipsy, como a tratavam, começou a trabalhar aos 14 anos, não tinha noções de psicologia infantil, mas desempenhou as suas funções, com entrega, afeto e responsabilidade. Era ela quem passava as noites em claro à cabeceira dos príncipes quando estavam doentes. Quando Carlos foi para o colégio interno, aos 9 anos, sentiu-se tão desamparado que nas cartas que todos os dias escrevia à ama, chorava e dizia-lhe que sentia muito a sua falta. “Carlos não larga o seu urso de peluche desde pequeno e só permite à sua antiga ama, Mabel, que lho remende”, contou Christopher Andersen, autor da próxima biografia do monarca, no programa Entertainment Tonight.

O forte laço entre os filhos de Isabel II e a “segunda mãe” tem-se mantido ao longo do tempo. No Natal é costume mandarem o motorista buscá-la a Windsor e levá-la a Sandringham para passar a Consoada com eles. Quando Mabel fez 90 anos, Carlos ofereceu-lhe um jantar de aniversário em Clarence House.