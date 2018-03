A produtora de Harvey Weinstein declarou falência, na segunda-feira, e libertou os seus trabalhadores das regras de sigilo profissional, avançou o The Guardian. A The Weinstein Co. foi vendida parcialmente a um fundo de capital de risco, a Lantern Capital Partners, que vai apenas comprar os activos da empresa.

"Hoje, a empresa dá um passo importante e justo tendo em conta as vítimas que foram silenciadas por Harvey Weinstein", refere o comunicado emitido pela produtora. "Desde Outubro, tem sido noticiado que Harvey Weinstein usou acordos de não divulgação como arma secreta para silenciar os seus acusadores. Esses ‘acordos’ terminaram, com efeito imediato".

Após meses à procura de um comprador, a empresa do produtor norte-americano, acusado de sucessivas denúncias de assédio sexual, encontrou um comprador no início do ano. Contudo, os investidores recuaram após descobrirem que o valor da divida era maior do que o previamente anunciado – a dívida anunciada de 225 milhões de dólares era na realidade de 280 milhões, segundo a Reuters.

Na sequência das mais de 70 acusações de assédio e violação, e após ser afastado do Sindicato de Produtores e da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelos Óscares, Weinstein foi despedido pela administração da própria empresa.