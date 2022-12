Berlusconi promete 'autocarro cheio de prostitutas' a jogadores

O antigo primeiro-ministro prometeu aos atletas do seu clube que se vencessem uma das grandes equipas italianas receberiam como prenda um autocarro cheio de prostitutas.

O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi prometeu aos jogadores do Monza (clube do qual é presidente) que iria levar ao balneário um "autocarro de prostitutas", no caso da equipa derrotar um dos principais clubes italianos, como o Milan ou a Juventus.