Benedict Cumberbatch: "Os nossos filhos devem ser feministas"

Protagonizou o filme mais aclamado do ano e esteve na corrida ao Óscar de Melhor Ator: sobre o seu papel em O Poder do Cão, Benedict Cumberbatch fala da imersão na história e da importância da transmissão da sua mensagem.

Benedict Cumberbatch foi nomeado para o Óscar de Melhor Ator pelo filme O Poder do Cão, de Jane Campion, enfrentando Javier Bardem (em Being the Ricardos), Andrew Garfield (Tick, Tick… Boom!), Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth) e Will Smith (King Richard) – que acabou por ganhar.