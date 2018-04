Numa época de burquínis e islamofobia crescente, a Sheikha Mozah bint Nasser mostra, num misto de tradição e modernidade, como uma mulher no Médio Oriente pode ser uma figura influente a nível mundial.Tradição porque não foge a estereótipos: é a segunda das três mulheres do antigo emir do Qatar, Khalifa bin Hamad al-Thani, de quem tem duas filhas e cinco filhos. Modernidade porque ousa ser mulher num mundo de homens: licenciada em Sociologia, é fundadora e presidente da Qatar Foundation. Recebeu não um, mas dois doutoramentos honoris causa pelo seu trabalho a promover a educação.Pelas suas mãos passou a criação da chamada "cidade da educação", que levou a que algumas das mais conceituadas universidades norte-americanas – como Cornell ou Georgetown – abrissem pólos universitários em Doha, a capital do pequeno país do Médio Oriente. Esta sua cruzada pelo ensino fez com que, em 2003, fosse designada enviada especial da UNESCO para a educação no seu país. Foi o ano em que ganhou projecção quando o marido, ainda emir do Qatar, deu uma entrevista ao 60minutes, programa do canal americano CBS. O líder de um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, com 64 anos, apareceu acompanhado de Mozah. Foi a primeira vez que a mulher de um emir deu a cara. Nessa entrevista, descreveram-se como "uma equipa" e ela falou do projecto educativo que estava a construir.A entrevista centrou-se nas mudanças que estavam a ser aplicadas na nação, e a imagem da mulher do emir, com criações de alta-costura e uma pose elegante, surgia como uma prova delas.Para Mozah, foi o início de uma nova etapa. Num país em que ainda impera a sharia – lei islâmica assente nos ensinamentos religiosos – o Qatar, que promove o seu desenvolvimento mento económico, mostra como ainda é um país com fortes raízes religiosas. Mesmo que, em algumas votações, tenha sido apontada como uma das mais importantes figuras da História por mulheres árabes e até tenha sido apresentada como "a princesa Grace do mundo árabe", Mozah Nasser não escapa a críticas.Grupos mais radicais chegaram a rotulá-la de "prostituta", por andar com o rosto destapado. Mas esses ataques, aparentemente, não tiveram influência na sua actividade.Numa entrevista ao Financial Times, em 2015, afirmou que não se sentia diminuída por ser a "segunda mulher" do antigo líder do Qatar. E acrescentou que não era por usar hijab, mesmo que com o rosto destapado, que deixaria de fazer aquilo que pretende.Acabou a definir a maneira como se veste da mesma forma como poderia falar da sua acção política e empresarial: "É algo que respeita a tradição e, ao mesmo tempo, é moderno e prático."O caminho para chegar ao papel da influente matriarca da família real do Qatar não foi fácil. Conheceu o marido quando tinha 18 anos e estudava Sociologia na Universidade do Qatar. Na altura, o emir ainda era o príncipe herdeiro. Já casada, viu o seu pai, patriarca de uma família influente do país, ser preso e exilado por defender ideias contrárias ao regime. Quem o prendeu foi o seu sogro, na altura emir. Só em1995 é que as condições políticas mudaram, quando o marido se tornou emir através de um golpe de Estado contra o próprio pai. Khalifa bin Hamad al-Thani esteve no poder até 2013, quando, numa transição invulgarmente suave, abdicou do cargo para o segundo filho de Mozah, Tamim bin Hamad al-Thani. Acredita-se que é graças a esta escolha que Mozah, de 56 anos, ainda mantém influência na família.Não é segredo que sempre foi a favorita do antigo emir. Por isso continua à frente da Qatar Foundation e, não oficialmente, da Mayhoola e da Qatar Luxury Group, empresas de investimento da família. É através destes grupos que adquiriu marcas como a Valentino ou percentagens do grupo Louis Vuitton, assumindo-se como uma mulher de negócios e líder empresarial.