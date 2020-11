Em 60 anos de vida, Diego Maradona só se casou uma vez. Foi no ano de 1989 e com Claudia Villafañe, com quem já tinha duas filhas: Dalma e Gianinna. Estavam juntos desde 1977. O casamento, que durou até 2003 e gerou grandes guerras nos tribunais, foi marcado por várias infidelidades e filhos fora do matrimónio.Segundo o jornal espanhol El País, Diego Maradona reconheceu a paternidade de cinco filhos. Contudo, manteve uma relação com pelo menos nove ou até onze.Além de Dalma e Gianinna, também Diego Junior, Jana e Diego Fernando foram reconhecidos pelo pai.Diego Júnior nasceu em 1986 e é filho de Cristiana Sinagra, uma mulher italiana que se envolveu com Maradona quando este jogava no Nápoles. Maradona só se tornou oficialmente pai de Junior em 1995.Ainda durante o matrimónio com Villafañe, nasceu Jana, filha de Valeria Sabalain. Jana nasceu em 1995 e só quando se tornou maior de idade é que pôde chamar pai a Maradona. Porém, os dois tornaram-se muito próximos a partir de 2019 e conviveram durante a pandemia de covid-19, relata o jornal ABC.O quinto filho é Diego Fernando, filho de Verónica Ojeda, com quem Maradona teve uma relação durante dez anos. Segundo o ABC, esta foi a segunda mulher que mais marcou Maradona, além de Claudia Villafañe. Em 2005, terminou, quando Ojeda esperava Diego Fernando.O último relacionamento amoroso conhecido de Maradona foi o vivido com Rocío Oliva, 30 anos mais nova. Durou entre 2013 e 2019 e fez de Rocío a terceira mulher mais marcante para o craque, segundo a imprensa.De acordo com o El País, seis filhos de Maradona estão a aguardar os últimos procedimentos legais para serem reconhecidos como tal. Quatro deles foram concebidos em Cuba, onde Maradona esteve entre 2000 e 2005. Têm entre 19 e 20 anos e chamam-se Javielito, Lu, Johanna e Harold.Santiago Lara, de 19 anos, e Magalí Gil, de 24, também querem ser perfilhados.