Tom Hardy e Charlotte Riley têm um novo filho. De acordo com o jornal Independent, o casal decidiu chamá-lo Forrest, em homenagem ao filme de culto protagonizado por Tom Hanks.



Este é o segundo filho de Hardy e Riley, que estão casados há cinco anos. De acordo com fonte próximas do casal ao The Sun, "Tom sempre achou o filme 'Forrest Gump' inspirador", considerando que é um nome "muito forte".



A mesma fonte revelou que Forrest nasceu há cerca de um mês, mas o casal decidiu revelar detalhes do bebé apenas agora. "O casal está muito feliz com este novo membro da família", salienta.



O casal conheceu-se durante as gravações de "Wuthering Heights" em 2009, que protagonizaram nos papeis de Heathcliff e Catherine Earnshaw.