Anitta não esteve presente nesta edição do Rock in Rio-Brasil mas considerou que o festival não tem o mesmo respeito pelos cantores que falam a língua portuguesa como tem pelos estrangeiros.

Anitta critica organização do RIR e garante: “Não piso o palco deste festival nunca mais”

A cantora brasileira Anitta deixou uma série de críticas à organização do festival do Rock in Rio e garantiu que "nunca mais" irá "pisar o palco deste festival".