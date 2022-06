Os (bons e maus) momentos do regresso do NOS Primavera Sound

O regresso do festival mais querido da cidade do Porto, três anos volvidos desde a última edição, é evento que merece ser documentado. Em vez de um relato compreensivo, no entanto, trazemos-lhe um compêndio do que mais nos saltou à vista num dia de altos e baixos para um festival com muito para dar, mas também muito para corrigir. Fique com os principais destaques do primeiro dia de NOS Primavera Sound.