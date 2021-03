Jorge Ben Jor: um samba com misto de maracatu

É um dos lendários da música brasileira e responsável por êxitos mundiais como Mas Que Nada, País Tropical ou Zazueira. No dia em que celebra 79 anos, recordamos a conversa com Jorge Ben Jor aquando da edição de 2019 do festival NOS Primavera Sound.

Se há concertos que ficam para a história, aquele que Jorge Ben Jor deu no passado dia 8 de Junho, no NOS Primavera Sound, é certamente um deles. Transformou o Porto, pintado de lusco-fusco alaranjado, num país tropical, despejou, de sorriso aberto, uma enxurrada de temas orelhudos e abençoou a plateia com palavras de amor e "Salve Simpatia". Horas antes, a SÁBADO sentou-se com o músico carioca no backstage e, ainda com o soundcheck a ressoar nos ouvidos, partimos para uma conversa de quase meia hora onde os anos foram rolando conforme a maré, "tamo bem, não é?".