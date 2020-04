Ana, a mais velha dos dois filhos do treinador sérvio Radomir Antic – que morreu esta segunda- feira, aos 71 anos, vítima de uma pancreatite – herdou do pai a descrição, apesar de ser íntima de celebridades, como Kylie Minogue, Bar Refaeli, Adriana Lima, Sara Carbonero e Georgina Rodriguez. É procurada por todas sempre que têm de ir às compras para se apresentarem num evento importante.Muito ligada à família, Ana, de 45 anos, despediu-se do pai com uma emotiva mensagem que publicou no Instagram: "Único. Obrigada a todos. Dusan, Petra, Rade, Ivana, Marko, e Ana. Sem palavras. ‘A vida é a alegria para quem a joga a ganhar’". Ana, que tem 144 mil seguidores na rede social das fotografias e vídeos, é uma das figuras mais influentes na moda espanhola e sempre mostrou a adoração que tinha pelo pai, a quem chamava "herói" e que treinou os maiores clubes de Espanha – Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. A família estava consciente da gravidade da doença de Radomir, mas não esperava um desfecho tão rápido.Foram muitas as figuras do desporto a apresentarem as condolências. Iker Casillas foi um dos primeiros. "Mais um dia em que tenho de dar os pêsames a todas aquelas famílias que estão a perder entes queridos como a família e dos amigos de Radomir Antic. Muito ânimo e força. DEP!", escreveu o ex-guarda-redes do FCPorto, na legenda de uma imagem a preto e branco do que foi seu treinador no Real Madrid. Koke também se revelou triste com a partida de Antic: "Hoje partiu uma lenda do nosso @Atleti. A grandeza do clube sempre estará representada por pessoas como ele. Muito ânimo à família e aos amigos. Descanse em paz".