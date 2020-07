Chang Wan-ji e Hsu Sho-er têm 83 e 84 anos, são donos de uma lavandaria em Taiwan e tornaram-se famosos pelos seus outfits ecléticos, modernos e divertidos a partir das peças de roupa que os clientes deixam na sua loja. Durante o confinamento, com o negócio quase parado, o casal octogenário decidiu dar largas à imaginação para não entrar em depressão. O resultado foi uma série de fotografias, em que eles combinam saias travadas com t-shirts rockeiras ou fatos de calça e blazer com uma gravata a fazer de cinto e sapatos desportivos, bem como lenços, chapéus e boinas originais e excêntricos óculos escuros.O neto Reff teve a ideia de lhes abrir uma conta no Instagram, com o nome "Want Show As Young", a 27 de junho, onde publicou as fotos que logo se tornaram virais. Apesar de terem apenas 20 imagens, o número de seguidores disparou para quase 600 mil só num mês. O local das poses é a sua lavandaria Wansho, com 70 anos de história. Wanji e Sho-er casaram-se em 1959 e tiveram dois filhos e duas filhas e hoje são avós de seis netos. Trabalham juntos no negócio que ele administra desde os 14 anos, onde lavam e limpam a seco a roupa às pessoas da cidade de Taichung.Reef Chang diz que as últimas semanas têm sido muito especiais para os avós: os clientes conversam sobre o fenómeno em que eles se tornaram nas redes sociais, o que os deixa muito felizes. Também adoram receber mensagens de todo o mundo: "Ultimamente quando almoçamos juntos, noto que andam eufóricos". Não tencionam ganhar dinheiro com a nova atividade, mas já se davam por satisfeitos se as centenas de pessoas que nunca recolheram as suas roupas, voltassem para pagar a conta. Isso aconteceu há dias: um cliente que havia deixado as suas peças na lavandaria, viu o casal mas notícias e regressou para as recuperar e pagar.