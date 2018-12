Apresentadora diz "não querer saber se a concorrência está assustada". O programa da Cristina foi apresentado esta quinta-feira, em Lisboa.

Foi a grande surpresa revelada, esta quinta-feira, no Páteo Alfacinha, em Lisboa. Ao contrário do esperado, a estreia de Cristina Ferreira na SIC não vai acontecer só a 7 de Janeiro do ano que vem. O Programa da Cristina tem ante-estreia marcada para as 10h00 desta sexta-feira, numa edição especial da aposta mais forte da estação de Carnaxide para a grelha de 2019.



"O programa começará no dia 7, mas a antestreia é amanhã", revelou Cristina, acompanhada pelo director-geral de entretenimento do grupo Impresa, Daniel Oliveira.



Garantindo querer ganhar audiências como toda a gente, Cristina vai a jogo antes da TVI jogar outra "carta": durante a remodelação do estúdio onde decorre o Você na TV, Manuel Luís Goucha irá apresentar o especial No Monte do Manel, gravado a partir da sua casa no Alentejo.



"Não quero saber se a concorrência está assustada. Nós estamos muito felizes com o nosso projecto e queremos muito mostrá-lo. A antestreia, amanhã, já estava preparada desde que entrei na SIC. É um projecto que não é feito no imediato, que está pensado e planeado desde o início", garantiu a também empresária.