Desde que há um ano a princesa Lalla Salma, mulher do rei Mohamed VI de Marrocos, desapareceu de cena, a Casa Real tem apostado na presença dos seus dois filhos em actos oficiais. O príncipe herdeiro, Hassan, de 15 anos, apareceu recentemente em Paris, nas comemorações do centenário do fim da I Guerra Mundial, ao lado do pai e de muitas figuras importantes da política, como Donald Trump, Angela Merkel e Justin Trudeau.

Elegante, de olhar sério, mas ainda com acne no rosto, Hassan começou a acompanhar o pai desde muito cedo nos momentos mais solenes, caso dos aniversários da Independência do Reino de Marrocos. Hassan fala quatro línguas: árabe, francês, inglês e espanhol e, como qualquer adolescente, gosta de futebol e de basquetebol e pratica natação, esqui e equitação. Segundo uma reportagem publicada pela Jeune Afrique, o príncipe é fã do FC Barcelona e admirador de Messi. Tanto ele como o pai partilham o gosto por cantores como Maître Gims, um rapper da República Democrática do Congo.



Capa de revista aos 11 anos

O Rei Mohamed VI tem uma filha mais nova, Lalla Khadija, de 11 anos, que se manteve em segundo plano, até ao passado dia 17 de Setembro em que apareceu no seu primeiro acto oficial numa cerimónia em que o pai anunciou uma reforma na educação, num país com 30% de analfabetos. Agora, a revista Femmes du Maroc fez capa com a princesa, numa edição especial dedicada ao Dia Nacional da Mulher, com o título: Lalla Khadija – um olhar no futuro.

A revista descreve-a como uma "aluna modelo", graças ao seu "esforço, inteligência e disciplina", que, tal como o irmão, também fala árabe, francês, inglês e espanhol, que domina "admiravelmente" o piano e toca guitarra "na perfeição". Khadija veste um sumptuoso traje tradicional verde e dourado, com um diadema a decorar o cabelo apanhado. Numa das fotos da produção, a princesa surge ao colo do pai que a beija na testa. A mãe nem sequer é referida na reportagem, já que o divórcio de Mohammed VI, de 55 anos, e de Lalla Salma, de 41 nunca foi confirmado pelo palácio.



Onde andará Lalla Salma?

O paradeiro da princesa é uma incógnita. O mais certo, segundo a imprensa internacional, é que ela esteja em França, onde tem muitos amigos, ou na Grécia, o seu destino de férias favorito e onde possui uma casa. Como mãe do herdeiro do trono, Moulay, e de Lalla Khadija, continuará a ter um papel importante mas sempre ao nível privado, embora deva perder o título. Numa prova de veneração ao Rei, os marroquinos retiraram os milhares de fotografias de Salma, expostas em todo o tipo de espaços comerciais, de talhos a cafés.