Comunicado esclarece que notícia avançada pela imprensa brasileira é falsa. Actor está em Portugal a filmar longa-metragem.

"No seguimento da notícia sobre o fim do personagem de José Fidalgo em Deus Salve o Rei, avançada pelo Jornal Extra, gostaríamos de esclarecer que esta informação não corresponde à verdade". Começa assim o comunicado enviado pela agência José Fidalgo, que desmente o afastamento do actor português da novela da Globo.



A nota refere ainda que José Fidalgo está em Portugal porque se encontra em filmagens para a longa-metragem Linhas de Sangue, estando esta participação "já prevista na sua agenda de trabalho" antes da partida para o Brasil.



O actor, que interpreta a personagem Constantino, está assim de regresso ao Rio de Janeiro já na próxima para continuar as gravações do Deus Salve Rei.