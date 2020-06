ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de junho de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 08 de junho de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Quinze meses após o desaparecimento de Karl Lagerfeld, lenda da Chanel, a sua fortuna, estimada em cerca de 180 milhões de euros, está a provocar uma guerra que parece não ter fim. Solteiro e sem descendência, o criador alemão, conhecido como "kaiser da moda", que morreu a 19 de fevereiro de 2019, aos 85 anos, constituiu a própria família do coração e indicou como herdeiros sete pessoas desse núcleo duro. Embora não se confirmem as identidades, há uma que é óbvia: Sébastien Jondeau, seu homem de confiança durante mais de duas décadas.Os outros seis beneficiários serão o modelo francês Baptiste Giabiconi, protegido de Lagerfeld; Françoise Caçote, a governanta que ficou como cuidadora de Choupette, a adorada gata do criador; o afilhado Hudson e o pai deste, o ex-modelo Brad Koenig. Caroline Lebar, sua diretora de comunicação durante mais de 30 anos, e o modelo britânico e seu grande amigo, Jake Davis, também foram contemplados. O primeiro lugar na lista de herdeiros está a ser disputado por Sébastien Jondeau, de 45 anos, e Baptiste Giabiconi, de 31 – uma situação que irritaria o discreto diretor criativo da Chanel e da Fendi, que odiava conflitos. Em vida, teve o cuidado de não beneficiar mais um do que outro para que não houvesse ciúmes. Se oferecia um presente a Baptiste, Sébastien recebia outro de valor equivalente. Os dois protegidos do estilista davam-se como irmãos, mas hoje nem se podem ver. Giabiconi, que se auto-proclama "filho espiritual" de Karl, diz que sempre viu "más energias" em Jondeau.