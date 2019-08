Kylie Jenner completou 22 anos, no último sábado, 10, mas dias antes recebeu o primeiro presente e o mais especial: milhões de pétalas de rosas vermelhas que inundaram a sua casa. O autor da ideia foi o namorado, o rapper Travis Scott, de 27 anos, que parece ser tão excêntrico como ela, tendo gasto 50 mil euros na surpresa. Jenner não hesitou em partilhar a imagem com os 143 milhões de fãs no Instagram. Este era o início das celebrações do seu aniversário que teve Itália como cenário e onde recebeu outro presente de Scott: um colar de diamantes com o logotipo da Kylie Cosmetics.

A multimilionária mais jovem

As excentricidades e as festas temáticas fazem parte do dia-a-dia da mais nova do clã Kardashian. Em abril foi ela que surpreendeu Scott no aniversário dele com um Lamborghini. O casal tem uma filha, Stormi, que quando comemorou 1 ano, em fevereiro, teve uma festa difícil de superar: um parque de atrações a que chamaram StormiWorld, exclusivo para a bebé, e um bolo de quatro andares.

Habituada desde os 10 anos ao protagonismo, no reality show sobre a sua família Keeping Up with the Kardashians, Kylie tem um património de mil milhões de euros, o que lhe valeu o título de "multimilionária mais jovem de todos os tempos". A sua marca de cosméticos já lhe rendeu cerca de 540 milhões de euros desde a sua criação em 2015.