How does Meghan Markle manage to often look like a sack of potatoes #baffled — (@CareyKerrry) 17 de junho de 2018

Not criticising Meghan Markle’s dress from the wedding yesterday in any way but literally have her dress as my bed sheets from @IKEAUK pic.twitter.com/8O3yBJUAAr — Michael Pearson (@MPJourno) 17 de junho de 2018

Os duques de Sussex foram convidados para o casamento de Celia McCorquodale, sobrinha de Diana de Gales, este fim-de-semana, e a roupa de Meghan Markle rapidamente se tornou um dos assuntos do momento.Segundo a Hola, a escolha de Markle recaiu sobre um vestido da colecção Resort 2019 de Oscar de La Renta que ainda não está à venda. De seda, branco com um estapado azul, o vestido tem um preço de 4.428 euros. A mulher do príncipe Harry completou o conunto com uma clutch Carolina Herrera (450 euros) e um chapéu da Marks & Spencer (33 euros).Meghan optou por reciclar o calçado e usou neste casamento os saptos que levou na recepção da noite da sua própria boda: uns sapatos exclusivos da Aquazzura.O estilo fluido e largo do vestido de Meghan foi questionado por várias pessoas nas redes sociais. Há quem o considere pouco apropriado para a cerimónia em questão e há quem defenda que é muito grande para Meghan.Alguns comentários foram mais longe e, em jeito de piada, compararam o de La Renta com os desenhos de colchas do Ikea.