Uma girafa do Jardim Zoológico de Lisboa morreu no sábado após cair para o fosso que separa os animais das pessoas. Um visitante que não respeitou a indicação para não alimentar os animais fez com que a girafa se aproximasse demasiado da borda, não resistindo à queda. O visitante foi identificado pela PSP.





O animal, uma girafa-de-angola com 11 anos e cinco meses, tinha em Novembro dado à luz uma cria "Isto aconteceu ao lado da placa a pedir que não alimentem os animais", disse ao Público Inês Carvalho, do departamento de marketing do Jardim Zoológico. "É uma situação muito triste, por todos os motivos". Após a queda da girafa "vedou-se a zona e encerrou-se o teleférico".O visitante que "esteve a alimentar a girafa e a provocá-la" foi identificado pelas autoridades e "foram identificadas também testemunhas", explicou a responsável."Os animais são alimentados, não é necessário as pessoas trazerem comida de casa", prosseguiu. Apesar das placas com essa indicação, de um folheto distribuído à entrada e da existência de um vídeo com as regras do Jardim Zoológico, as pessoas continuam a tentar alimentar os animais.