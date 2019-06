As votações indiciárias sobre a proposta da Lei de Bases da Habitação foi mais uma vez adiada, avança o Eco, citando o coordenador do grupo de trabalho socialista. O PS pediu para se adiar a votação para apresentar a versão final com as alterações que contam com os contributos de todos os partidos, visando que estes possam estudar as modificações introduzidas.A votação fica marcada para a próxima semana, possivelmente na terça-feira, adiantou o socialista.

"Acolhemos os contributos de todos os partidos neste novo texto de alteração. Agora vamos distribuir texto", informou Hugo Pires, responsável pela coordenação do grupo de trabalho. "A proposta que iremos fazer é que os partido tenham tempo para olhar para o texto e estudá-lo", o que leva ao novo adiamento das votações.



A Lei de Bases da Habitação já tinha sido adiada para 4 de junho, prosseguindo as votações indiciárias na quinta-feira. "Vamos iniciar o trabalho de marcar dias das votações e dar mais tempo para partidos verem nova proposta", revela Pires.



A votação final fica marcada para dia 14 de junho.