Voo com 139 portugueses repatriados do Médio Oriente aterra em Lisboa

Carlos Gonçalo Morais
Cidadãos portugueses estavam nos Emirados Árabes Unidos.
Um avião com 139 portugueses repatriados dos Emirados Árabes Unidos aterrou, na manhã desta sexta-feira, no aeródromo Figo Maduro, em Lisboa.
O voo fez uma escala técnica em Atenas, antes de seguir para Lisboa.
É o segundo grupo de portugueses a regressar ao País, esta sexta-feira. Por volta das 05h00 da madrugada, chegou um outro voo com 39 passageiros, dos quais 24 são portugueses.