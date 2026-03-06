Sábado – Pense por si

Portugal

Voo com 139 portugueses repatriados do Médio Oriente aterra em Lisboa

CM 10:34
Cidadãos portugueses estavam nos Emirados Árabes Unidos.

Um avião com 139 portugueses repatriados dos Emirados Árabes Unidos aterrou, na manhã desta sexta-feira, no aeródromo Figo Maduro, em Lisboa. 

TAP, avião, aeroporto, Portela, Lisboa, xxx Mário Cruz/Lusa

O voo fez uma escala técnica em Atenas, antes de seguir para Lisboa.

É o segundo grupo de portugueses a regressar ao País, esta sexta-feira. Por volta das 05h00 da madrugada, chegou um outro voo com 39 passageiros, dos quais 24 são portugueses.

