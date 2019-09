Nos primeiros sete meses de 2019, o Serviço de Estrangeiros de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deu novos 76.940 títulos de residência. O número configura um aumento de 68% relativamente a igual período do ano passado.

Todos os dias, cerca de 2 mil pessoas recorrem aos serviços do SEF, adianta o Jornal de Notícias. Com 77 mil títulos, este ano deverá ser batido o recorde de permissões de residência atribuídas. No ano passado, fixou-se nos 93 mil.

Quanto às licenças de residência renovadas, fixaram-se nos 53.900. Entre estes, 21.820 são ao abrigo do reagrupamento familiar.