INE ainda sem data para inquérito sobre discriminação racial

O Instituto Nacional de Estatística (INE) adiantou, em junho do ano passado, a intenção de fazer um inquérito que amplie o escasso conhecimento quantitativo sobre a discriminação racial em Portugal – a ideia foi dada em alternativa ao chumbo, pelo próprio INE, da inclusão de uma pergunta sobre a origem étnico-racial dos inquiridos no Censos 2021, como recomendara um grupo de trabalho nomeado pelo Governo. Oito meses depois não há ainda data marcada para a realização do inquérito, cujo formato continua em "estudo".

"A data da sua concretização ainda se encontra em apreciação face às atividades a realizar pelo INE e aos respetivos recursos", responde à SÁBADO fonte oficial do instituto estatístico. Na altura em que confirmou que o INE não iria incluir a pergunta, Francisco Lima, citado pelo Público, remeteu o inquérito, sem se comprometer com datas, "possivelmente" para o segundo semestre de 2021.

A SÁBADO perguntou se há trabalho preparatório a ser feito para a realização do inquérito e em que consistirá o mesmo. O INE respondeu que "em 2020 continuará o estudo para a realização de um inquérito sobre as condições, origens e trajetórias da população residente em Portugal", "com enfoque na sua pertença/identificação étnico-cultural e observação de problemáticas que possam constituir elementos de desigualdade ou discriminação da população". Não foi adiantada informação concreta.

No próximo ano o INE irá realizar o Censos, o 16.º recenseamento geral da população, que é feito de dez em dez anos, e o sexto recenseamento da habitação. A abrangência do Censos e a falta crónica de informação sobre as condições de vida das populações de minorias étnicas e raciais em Portugal levaram o Governo a nomear em abril do ano passado um grupo de trabalho para estudar uma forma de melhorar a informação nesta área.



Na altura, o então ministro-adjunto Eduardo Cabrita deixou clara a intenção de agir, afirmando que é necessário "melhorar a informação". A reivindicação de mais informação – em linha com uma recomendação que a ONU tem feito a Portugal – tem sido também dos grupos ativistas anti-racismo.

O grupo de trabalho recomendou a inclusão da pergunta – numa votação que não foi unânime e mereceu oposição do representante das comunidades ciganas, como noticiou o Público –, mas esta foi rejeitada pelo INE. Em junho, o INE recusou a inclusão da pergunta em 2021 invocando dificuldades técnicas, o receio de institucionalizar as categorias étnico-raciais e a falta de tempo – para se incluir a pergunta no Censos 2021 teria sido necessário começar a trabalhar nisso em 2015.



O racismo na sociedade portuguesa tem estado em foco na opinião pública este ano. Em janeiro, uma mulher de 42 anos apresentou queixa por agressões da polícia da Amadora, alegações reforçadas por um vídeo da intervenção de um polícia e pelas fotografias da cara espancada da mulher. Este mês, o tema deslocou-se para o futebol, com o avançado portista Moussa Marega a ser o primeiro futebolista no escalão mais alto a abandonar o campo em protesto contra cânticos racistas oriundos das bancadas do estádio do Vitória de Guimarães.