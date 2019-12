Um homem de 43 esfaqueou mortalmente a ex-companheira este sábado à noite em Cascais, à porta do prédio da vítima. O suspeito, entretanto detido pelas autoridades, terá ficado à espera da mulher no prédio onde esta habitava com o filho e o novo namorado. Esfaqueou-a duas vezes e depois pôs-se em fuga.A PSP encontrou o homem em casa pelas 2h30. Na semana anterior um homem tinha matado a companheira com golpes de x-ato e tinha-se posto em fuga. Foi detido depois de um despiste.Até 12 de Novembro, as estatísticas realizadas pelo Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA), da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), apontavam para a morte de vinte e oito mulheres e vinte e sete tentativas de femicídio em 2019. Com estas duas mortes em contextos de violência doméstica esse número ascende às 30 vítimas, mais duas do que as registadas em 2018.A Polícia Judiciária (PJ) apresenta números diferentes. Seriam 25 as mulheres que foram vítimas mortais de violência doméstica em 2019, às quais se juntam as duas que morreram nas últimas duas semanas.Há ainda registo da morte de uma criança e sete homens que foram mortos em contexto de violência doméstica. Ao todo foram então pelo menos 35 as vítimas de violência doméstica em Portugal, em 2019.Já este ano a Câmara Municipal de Lisboa, num documento em que dava conta de que havia aprovado por unanimidade o alargamento da bolsa de habitação para vítimas de violência doméstica com mais 28 fogos, dos quais 20 cedidos a associações de solidariedade social, afirmava que nos últimos 15 anos, foram assassinadas 500 pessoas em Portugal em contexto de violência doméstica na sua maioria mulheres.Tanto o Governo como o Presidente da República têm alertado ativamente para o problema da violência doméstica em Portugal. Partidos levaram à Assembleia propostas para defender as vítimas deste crime. Uma da smedias propostas é impedir os agressores de terem contacto com os filhos que possam ter com os parceiros.