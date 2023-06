Vinte e um concelhos de quatro distritos em perigo máximo de incêndio

Vinte e um concelhos de Faro, Portalegre, Castelo Branco e Santarém apresentam esta segunda-feira perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).







Os concelhos de Lagos, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira (Faro), Portalegre, Marvão, Castelo de Vide, Nisa, Gavião (Portalegre), Vila Velha de Ródão, Vila de Rei, Proença-a-Nova (Castelo Branco), Mação, Sardoal, Abrantes, Tomar, Vila Nova da Barquinha, Constância e Chamusca (Santarém) estão hoje em perigo máximo de incêndio rural.O IPMA colocou também 23 concelhos de Faro, Beja, Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Viseu em perigo muito elevado de incêndio.Mais de 100 concelhos de todos os distritos do continente, exceto Porto e Viana do Castelo, estão hoje em perigo muito elevado de incêndio.Devido ao tempo quente, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até sexta-feira.Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.Para hoje, o IPMA prevê uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro e uma pequena subida de temperatura no Algarve. Os termómetros vão oscilar entre os 26 graus Celsius em Aveiro e os 41 em Évora e Beja.Desde o início do ano, as 3.784 ocorrências de fogo já afetaram 8.710 hectares de espaços rurais.