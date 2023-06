Subscritores mostram-se contra decisões que tornam os processos burocráticos judiciais no "inferno de Dante" e que afastam a sociedade da Justiça.

Dezenas de figuras do mundo da Justiça uniram-se para protestar contra aquilo que consideram ser um dos principais problemas que assola os tribunais portugueses: o tamanho das decisões judiciais. Preocupados com a demora excessiva nos processos judiciais e os efeitos negativos resultantes dessa situação, os subscritores do manifesto pedem que seja combatida a proliferação de documentos excessivamente longos.