De acordo com o advogado, desde que surgiu como a cara do SNMMP que o seu escritório tem sido altamente contactado por outras estruturas sindicais que procuram representação.



De acordo com a rário TSF, o Sindicato de Segurança e Vigilantes de Portugal (SSVP), prestes a ser criado, vai contar com a participação de Pardal Henriques que não conseguiu precisar quais as funções que vai desempenhar dentro da organização. De qualquer forma, a relação será "muito semelhante" à que tem com os motoristas, disse.



Segundo o advogado e vice-presidente da SNMPP, no total "são mais de uma dezena de sindicatos que nos pediram ajuda e com quem muito possivelmente vamos iniciar um trabalho de apoio". Pardal Henriques referiu que os sindicatos ou estão a ser formados neste momento, por os trabalhadores estarem descontentes com a representação que têm, ou então são sindicatos independentes que já existem.



"Há uma mudança no paradigma do sindicalismo tradicional que tem gerado muitos sindicatos independentes que não se reveem nas formas de luta tradicionais", garante o vice-presidente da SNMMP.

