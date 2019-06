Para o advogado, a VianaPolis - sociedade que gere o programa Polis de Viana do Castelo - "está a correr com as pessoas, forçando-as a viver sem condições"."Isto não é maneira de tratar as pessoas, é uma situação indigna. Não se trata de construção ilegal, é perfeitamente legal, comprada com o esforço de uma vida", acrescentou.Magalhães Sant'Ana revelou ter hoje interposto junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga uma providência cautelar para travar o despejo e admitiu que o facto de ser feriado em Braga está a atrasar uma decisão judicial."Esta providência cautelar vem na sequência da ação de intimação pela defesa de direitos, liberdades e garantias, que não obteve qualquer resposta do tribunal. A VianaPolis foi notificada no âmbito do código do procedimento administrativo, que determina que, ao ser notificada, a entidade deve parar a ação de despejo. A nosso ver, a disposição legal é clara, uma vez que, notificada, a Viana Polis devia ter suspendido todos os atos, o que não aconteceu", considerou.O advogado referiu ainda que a sociedade que gere o programa Polis de Viana do Castelo "está a mudar as fechaduras das casas que não estavam habitadas".Segundo o advogado, no interior do edifício "as pessoas estão bastante exaltadas", sublinhando que os habitantes têm entre os 70 e os 90 anos."São pessoas com muita idade, algumas com problemas de saúde, o que motivou que fosse chamado o INEM para prestar assistência a um dos moradores", salientou.Questionado, o advogado rejeitou que os agentes da PSP que foram mobilizados para garantir a ordem pública da ação de despejo tenham usado força contra os moradores."Uso da força contra pessoas não. Estão a usar da força para arrombar as portas das frações que estão fechadas, mudando-lhes as fechaduras", disse.Os últimos 12 moradores do prédio Coutinho recusaram hoje entregar a chave das habitações à VianaPolis no prazo fixado para aquela sociedade tomar posse administrativa das últimas frações do edifício.Situada em pleno centro da cidade, o edifício Jardim, localmente conhecido como prédio Coutinho, de 13 andares, tem demolição prevista desde 2000 no âmbito do programa Polis, para ali ser construído o novo mercado municipal.Esta ação de despejo estava prevista cumprir-se às 09:00 de hoje na sequência de uma decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga de abril, que declara improcedente a providência cautelar movida pelos moradores em março de 2018.Desde 2005 que a expropriação do edifício estava suspensa pelo tribunal, devido às ações interpostas pelos moradores a exigir a nulidade do despacho que declarou a urgência daquela expropriação.A empreitada de demolição do prédio Coutinho foi lançada a concurso público no dia 24 de agosto de 2017, por 1,7 milhões de euros, através de anúncio publicado em Diário da República.Em outubro, a VianaPolis anunciou que a proposta da empresa DST - Domingos da Silva Teixeira venceu o concurso por apresentar a proposta mais favorável, orçada em 1,2 milhões de euros.