Vereador da CDU renuncia após homicídio em lar ilegal de idosos

Este sábado à noite, um idoso de 96 anos foi assassinado num lar de idosos em Garvão, Ourique, por outro utente da instituição, de 92 anos, que agrediu com um ferro outros residentes no lar. Uma estrutura que estaria a funcionar ilegalmente e que pertence a Sérgio Delgado, vereador da Câmara Municipal de Castro Verde, eleito pela CDU. Esta terça-feira, renunciou ao cargo de vereador.



Idosos DR

Primeiro, foi a Rádio Pax, de Beja, que deu conta que o lar estaria a operar de forma ilegal. Mas antes, foi uma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR, avançou a agência Lusa, que deu conta da fatalidade ocorrida: às 22h30 de sábado, no Lar de Garvão “um homem, de 92 anos, de forma inesperada, começou a agredir utentes, com recurso a um ferro”. Das agressões, resultaram “ferimentos na cabeça” em dois homens, com 68 e 96 anos, “ferimentos ligeiros” numa mulher de 60 anos e a morte de um homem de 96 anos, cujo óbito foi declarado no hospital de Beja, para onde foi transportado. O presumível agressor foi levado para o serviço de psiquiatria da mesma unidade hospitalar e a Polícia Judiciária ficou com o caso em mãos.

Esta segunda-feira, a imprensa local voltou a dar voz ao caso. O site da revista Alentejo Ilustrado, revelou que "fonte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social confirmou que o lar de idosos estava a funcionar ilegalmente" e que "os serviços da Segurança Social procederam ao encerramento urgente e coercivo do espaço, com a retirada de todos os utentes”. A mesma notícia dá conta que o lar já tinha recebido ordem de encerramento em outubro de 2024, após uma fiscalização da Segurança Social, que em janeiro deste ano participou ao Ministério Público “o crime de desobediência”, por ter continuado de portas abertas. Esta terça-feira, Sérgio Delgado anuncia, na sua página de Facebook, que renuncia ao cargo de vereador. Citado pela Lusa, e sobre a ilegalidade do lar, Delgado justificou que a "situação de irregularidade decorre exclusivamente da não emissão da licença de funcionamento, resultante de uma falha procedimental associada a um excesso de zelo burocrático" das entidades competentes, defendendo que prestava "um serviço de qualidade e digno, facto reconhecido, de forma pública e inequívoca, pelos próprios utentes e seus familiares".

Os registos

A rádio local avança um nome ligado à instituição: o proprietário do Lar de Garvão será Sérgio Delgado, eleito pela CDU vereador da Câmara Municipal de Castro Verde, município localizado a cerca de 15 km de Ourique. Na tentantiva de obter um contraditório a estas acusações, e na falta de contactos directos do vereador na página do município, a SÁBADO ligou para o número geral da Câmara. Mas dizem-nos que não estão autorizados a facultar os contactos e que o vereador só aparece uma vez por mês para “uma reunião”. No entanto, sugeriram que ligássemos para o “outro” lar que detém, o Lar e Casa de Repouso do Rosário, em Almodóvar, também no distrito de Beja e a 22 km de Castro Verde. Ligámos, mas a resposta foi semelhante. Registos públicos da empresa acabaram por facultar os contactos, mas até à data de publicação deste artigo, Sérgio Delgado não respondeu às nossas perguntas.

O vereador da CDU tem uma empresa chamada “Sergio Delgado, Unipessoal,Lda”, constituída em 2013, que tem como atividade principal o “apoio social em estruturas residenciais para pessoas idosas”. E um dos locais onde desenvolve essa atividade, confirma a plataforma pública Carta Social (onde estão registados equipamentos sociais), é no Lar e Casa de Repouso do Rosário, uma estrutura com capacidade para 22 pessoas, diz o registo com data de última atualização fixada a 13 de Dezembro de 2024. Sérgio Delgado tem outra empresa registada, um sociedade por quotas chamada "Memórias de Ontem, Lda", constituída em Maio de 2024, e registada com o mesmo tipo de atividade principal. Mas na Carta Social não entramos qualquer registo de um lar em Garvão, que funcionasse sob a alçada de qualquer uma destas empresas.

