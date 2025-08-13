Sábado – Pense por si

Vento forte dificulta combate ao fogo em Tabuaço

Lusa 13 de agosto de 2025 às 07:14
Pelas 00h30, estavam no local 225 operacionais, apoiados por 76 meios terrestres.

O incêndio em Tabuaço, distrito de Viseu, tem uma nova frente ativa a arder com muita intensidade, com vento forte e difíceis acessos a dificultarem o combate, disse hoje à Lusa fonte da Proteção Civil.

Bombeiros combatem fogo em Tabuaço, com 225 operacionais no terreno
Bombeiros combatem fogo em Tabuaço, com 225 operacionais no terreno EPA/PEDRO SARMENTO COSTA

Bruno Silva, o segundo comandante do Comando Sub-regional da proteção Civil do Cávado, realçou, num balanço pelas 00h15, que a segunda frente arde com muita intensidade e que os meios estão a ser posicionados para tentar a progressão no combate.

Esta nova frente está numa zona de escarpa, o que dificulta o empenhamento de meios terrestres, detalhou.

A frente que estava ativa na tarde de terça-feira, no fogo que começou no domingo à noite na freguesia de Távora e Pinheiro, no concelho de Tabuaço, progredia pelas 00:15 com “média intensidade”, acrescentou.

Pelas 00h30, estavam no local 225 operacionais, apoiados por 76 meios terrestres.

Vento forte dificulta combate ao fogo em Tabuaço