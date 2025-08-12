Sábado – Pense por si

12 de agosto de 2025 às 17:45

"Se sairmos daqui arde tudo": moradora recusa-se a deixar habitação próxima de incêndio em Trancoso

Leonor usa mangueira para regar chão em torno de casa.

