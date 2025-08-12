Sábado – Pense por si

Incêndios: Governo prolonga estado de alerta até às 23:59 de sexta-feira

Lusa 12 de agosto de 2025 às 19:36
Luís Montenegro manifestou solidariedade com a população afetada pelos incêndios que se têm registado pelo país há mais de uma semana e deixou também um agradecimento a todas as forças de segurança, proteção civil e bombeiros que têm participado no combate aos fogos.

O Governo alargou o estado de alerta por um período de 48 horas, até às 23:59 de sexta-feira, em função da previsão meteorológica de tempo quente e seco, anunciou hoje o primeiro-ministro, Luís Montenegro, em Faro.

"(...) Atenta a previsão meteorológica para os próximos dias, o Governo decidiu hoje prolongar por mais 48 horas a situação de alerta, que devia terminar amanhã (quarta-feira) às 23:59, e que, portanto, se vai prolongar até às 23:59 de sexta-feira, dia 15", disse o primeiro-ministro, em Faro, à margem de uma inauguração de fogos de habitação para realojamento.

