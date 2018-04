Vale de Cambra vai construir 18 apartamentos assistidos para idosos

Com este projecto, "estamos a disponibilizar-lhe uma opção que as deixará mais confiantes e tranquilas, porque sabem que nestas casas terão sempre quem lhes garanta acompanhamento constante, conforto e todos os cuidados de quem precisem", realça.



A construção dos primeiros oito apartamentos deverá arrancar ainda este ano e ficar concluída até ao verão de 2019, após o que o preço estimado de cada T1 será na ordem dos 60.000 euros - não para aquisição efectiva do apartamento, mas sim em regime de usufruto pessoal exclusivo até ao fim de vida do inquilino.



António Pina Marques revela, contudo, que o modelo de pagamento definitivo para acesso ao Burgães Garden ainda está a ser estudado, para acautelar "situações injustas" em que o utente morra antes do que a sua esperança média de vida faria estimar.



"Estamos a considerar hipóteses como o pagamento fraccionado, por exemplo, e a possibilidade de a casa transitar para outro familiar do inquilino original", explica o provedor. "Se o utente ficar incapacitado e perder a sua autonomia física, o contrato também poderá prever a sua transferência para o nosso lar de idosos ou unidade de cuidados continuados", revela.



Em todo o caso, os novos T1 da Misericórdia de Vale de Cambra já prevêem necessidades expectáveis em inquilinos de idade mais avançada, como elevadores, rampas de acesso para cadeiras-de-rodas e casas-de-banho adaptadas a situações de mobilidade reduzida.



Os serviços paralelos disponíveis incluem, por sua vez, lavandaria, assistência médica, enfermagem, fisioterapia e vigilância 24 horas por dia.



Dispostos apenas por rés-do-chão e primeiro andar, os apartamentos estarão integrados num parque verde que deverá ser de acesso público, "para estimular o relacionamento dos inquilinos com a comunidade", e incluirá um salão de chá também aberto a todos, "para ajudar à sustentabilidade económica geral da Santa Casa".



A Misericórdia de Vale de Cambra foi fundada em 1952 e celebra no próximo 5 de Maio o seu 66.º aniversário, servindo actualmente um universo de 470 utentes com recurso a uma equipa de aproximadamente 140 trabalhadores.



Entre as suas valências incluem-se creche, jardim-de-infância, centro de acolhimento de menores, lar para a Terceira Idade, unidade de cuidados continuados, centro de dia, apoio domiciliário e banco solidário.

