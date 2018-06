11.06.2018 22:57

A 12ª edição do festival decorrerá de 12 a 14 de julho e, um mês antes, a organização anuncia que esgotou. O dia 13 de julho foi o último a ter bilhetes à venda.

A 12ª edição do festival decorrerá de 12 a 14 de julho e, um mês antes, a organização anuncia que esgotou, contando com artistas como Pearl Jam, Arctic Monkeys, Queens of The Stone Age, At The Drive In, Nine Inch Nails, The National, Jack White, Bryan Ferry, Khalid, Eels, Franz Ferdinand, Alice in Chains, Chvrches.



A presença portuguesa passará por nomes como Orelha Negra, Paus, Miguel Araújo, Surma, Branko, Primeira Dama, António Zambujo e Beatriz Pessoa.



Desde a primeira edição, o festival acontece no Passeio Marítimo de Algés, um recinto próximo do Rio Tejo, com capacidade para cerca de 55 mil pessoas e com seis palcos de actuações, entre os quais um coreto, um espaço dedicado à comédia e um outro em que se recria uma casa de fados. Além de Portugal, a organização teve bilhetes à venda em Espanha, França, Reino Unido, Bélgica, Noruega, Suíça, Alemanha e Suécia.