A Polícia de Segurança Pública (PSP) leva a cabo uma investigação para combater uma vaga de furtos em veículos da marca BMW no Norte e Centro do país. De acordo com a edição impressa desta terça-feira do Jornal de Notícias, os assaltantes em questão têm a particularidade de apenas levarem os volantes dos carros, que são depois vendidos por milhares de euros como peças opcionais. Só numa noite, em Aveiro, foi roubada uma dezena de volantes.

Estes volantes estão integrados na linha M de extras dos automóveis BMW, onde também se incluem outras partes da carroçaria e interior dos veículos. O pacote completo, dependendo da gama, pode custar pouco mais de quatro mil euros mas só o volante com airbag e montagem incluída ultrapassa os três mil. São peças com uma imagem mais desportiva e elevada procura e o jornal refere que tudo aponta para que a maior parte seja furtada por encomenda.

"Quase todas as semanas nos chega um veículo sem volante e alguns também sem a manete das velocidades", referiu um concessionário da zona Norte ao diário. Isto levou a que a empresa arranjasse um volante substituto, para ser colocado temporariamente nas viaturas furtadas para que fossem levadas à oficina.



A marca confirmou que existem cada vez mais solicitações para a venda de volantes, que aparecem disponíveis no mercado paralelo com preços a rondar os 600 euros. Além dos volantes foram ainda registados, em menor escalada, desaparecimentos nos mesmos veículos assaltados de manípulos das mudanças e até chapeleiras.

Só no distrito de Aveiro, já são mais de 20 os furtos de volantes dos diferentes modelos de BMW nos últimos meses, metade dos quais numa só noite. Foram ainda registados assaltos noutros concelhos do distrito, como Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Ovar e Espinho. Segundo o jornal, as polícias do Porto e Aveiro desenvolveram as suas próprias linhas de investigação.