As vacinas contra a meningite B, o rotavírus e o vírus do papiloma humano (HPV) para rapazes vão passar a fazer parte do Programa Nacional de Vacinação (PNV).



A vacina da meningite B para todas as crianças e a vacina contra o vírus do papiloma humano (HPV) para rapazes vão integrar o Programa Nacional de Vacinação (PNV) a partir de outubro do próximo ano. Será ainda incluída no PNV a vacina do rotavírus, mas apenas para grupos de risco a definir posteriormente.



O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo secretário de Estado da Saúde, António Sales, e pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.