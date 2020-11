Universidade da Beira Interior está a entregar refeições a alunos em isolamento

Os estudantes da Universidade da Beira Interior (UBI) que se encontrem em isolamento devido à covid-19 vão dispor de um serviço de entrega de refeições, anunciou aquela instituição com sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

A 'Linha de Apoio a Estudantes em Isolamento' está a ser desenvolvida pela Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI), pela UBI e pela ESN - Erasmus Student Network Covilhã.

"Através do preenchimento de um formulário disponível 'online', os alunos que se encontrem em quarentena receberão em casa refeições da cantina universitária, colmatando uma das maiores dificuldades de quem se encontra deslocado da sua zona de origem", refere uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

De acordo com a informação, a entrega será gratuita e os alunos terão apenas de pagar o preço social da refeição da cantina em regime de "take away", no valor de 1,5 euros.

A equipa deste projeto será constituída por estudantes voluntários, que podem inscrever-se através de um formulário igualmente disponível 'online'.

"É também uma ação amiga do ambiente, uma vez que a entrega será feita recorrendo a um carro elétrico", acrescenta.

Citado na nota de imprensa, o presidente da AAUBI, Ricardo Nora, apela ao espírito de solidariedade e participação dos alunos e sublinha a importância de se contribuir para o bem-estar dos estudantes.

"Esta linha de apoio aos estudantes em isolamento é mais uma iniciativa que representa a preocupação da AAUBI, da UBI e da ESN Covilhã, em que todos os alunos nestas condições consigam cumprir as restrições que lhes são impostas sem grandes custos", afirma.

Lembrando que a UBI tem uma grande percentagem de alunos deslocados, o vice-reitor para o Ensino, João Canavilhas, destaca que este serviço facilita o acesso a uma refeição equilibrada, a preço social.

"Esta é mais uma medida que tomamos desde que a situação pandémica se agudizou em Portugal, com o objetivo de promover a segurança e minimizar os riscos que podem afetar a comunidade académica, ao nível da saúde ou das carências económicas", conclui.

