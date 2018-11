Comissão Europeia lançou, em 2010, a estratégia Europa 2020, de forma a promover um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Portugal já conseguiu cumprir algumas metas. Outras? Ainda há um longo caminho a percorrer.

A Comissão Europeia estabeleceu oito metas de forma a promover um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo de todos os países da comunidade. As metas devem ser cumpridas até 2020 e há objectivos específicos para cada país. Portugal já cumpriu alguns, mas há outros em que está muito longe da meta pretendida.



Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos com dados da Pordata avaliou alguns dos parâmetros, como o emprego, as emissões de gases de estufa e a energia renovável.

Emprego ainda não está ao nível pretendido. Mas o trabalho é excessivo

A União Europeia estabeleceu que, em todos os países, até 2020, 75% da população entre os 20 e os 64 anos deve estar empregada. Em 2008, Portugal estava bastante perto dessa meta, com 73,1% da população empregada. Em 2017, depois de uma descida na ordem dos 8%, em 2013, o país aproxima-se ainda mais da meta, com 73,4% da população entre os 20 e os 64 anos empregada.

Neste parâmetro, os homens estão bastante acima das mulheres, com 77,3% empregada, enquanto nas mulheres, apenas 69,8% tem emprego.

Apesar de não ter sido estabelecida uma meta para o tipo de trabalho, os dados da Pordata mostram que os portugueses trabalham mais horas do que a média da União Europeia, são menos produtivos e ganham menos.

Os dados citados pela Pordata mostram que, os portugueses por conta de outrem trabalham, em média, 35,6 horas por semana. Já a média da União Europeia é de 30,1 horas, o que significa que que os portugueses trabalham mais 5,5 horas do que os restantes trabalhadores.

Mas, apesar de trabalharem mais, os portugueses produzem menos do que os restantes trabalhadores europeus. De acordo com o índice de poder de compra padrão (PPS - Purchasing Power Standard), a produção média portuguesa é nos 26,5, enquanto na média europeia é de 39,9.

O estudo da Fundação mostra ainda que os portugueses ganham significativamente menos do que a média da União Europeia. Em Portugal o salário médio anual é de 25.709 euros, enquanto a média da EU é de 36.221.





Emissões de gases com efeito de estufa estão abaixo do objectivo

Portugal partiu já para estas metas com emissões abaixo daquelas que a Comissão queria, mas conseguiu ainda baixar mais. A CE estabeleceu o limite de emissões de gases poluentes nos 49,1 milhões de toneladas e, em 2016, Portugal só emitiu 40,4 milhões de toneladas.

Estes resultados foram conseguidos com a redução em vários campos como os transportes (-13%), na indústria da energia (-10%) e em outras indústrias (-20%).



O único sector, onde a emissão destes gases aumentou foi na agricultura.

Portugal tem de aumentar as fontes de energia renovável

Em 2016, 28,5% da energia utilizada em Portugal provinha de fontes renováveis. No entanto, ainda estava bastante abaixo da meta definida pela CE, que estabeleceu o objectivo nos 31% de energia que viesse da biomassa, energia hídrica ou eólica.

Os dados mostram que houve um aumento de produção eólica e hidráulica, mas um decréscimo na utilização de centrais termo-eléctricas.