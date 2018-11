Portugal continua a ser dos países da União Europeia onde os níveis de escolaridades são mais baixos. Apesar dos bons resultados conseguidos, há ainda muitos parâmetros que estão abaixo da meta desejada.





Novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos mostra que, apesar de um aumento dos estudos, Portugal continua muito atrás dos objectivos estabelecidos pela União Europeia.

Estudamos mais, mas continuamos a ser dos menos escolarizados

Os portugueses cada vez estudam mais. Em 1992, apenas 50% da população entre os 18 e os 24 anos terminava o ensino secundário. Esse valor baixou para os 13%, em 2017. A definição da escolaridade obrigatória no ensino secundário terá contribuído para este decréscimo, bem como a competitividade do mundo laboral.

Os dados divulgados pela Pordata e pela Fundação Francisco Manuel dos Santos mostram que, quanto mais jovens, maior é a percentagem de cidadãos com o secundário completo. Se entre a população situada na faixa etária dos 55 -64 anos, a taxa de pessoas com o secundário é de 27%, na faixa etária dos 25-34, esse valor dispara para os 70%.

Cada vez menos deixam a escola.PNG

Mesmo assim, Portugal continua a ser um dos países menos escolarizados da União Europeia. Mais de metade (52%) da população portuguesa activa (entre os 25 e os 64 anos) não tem o secundário. A média europeia é de 23% neste parâmetro, e só Malta tem uma população menos escolarizada que Portugal.





O segundo menos escolarizado.PNG

A Comissão Europeia estabeleceu ainda objectivos para 2020, onde aplicou metas a cada um dos países membros da União Europeia, a fim de conseguir melhorar as condições de cada um dos seus cidadãos.

Relativamente à taxa de abandono precoce da escola (alunos entre os 18 e os 24 anos que deixaram de estudar sem completar o ensino secundário), a CE definiu que a mesma se devia saldar abaixo dos 10%.

Ora, em Portugal, as mulheres já cumprem a meta, com apenas 9,7% a abandonar antes de concluir o secundário. No entanto, os homens estão 5,3% acima do objectivo, com 15,3% deles a não terminarem o 12º ano.

A junção destes dois parâmetros mostra que, em 2017, a taxa de abandono escolar precoce se situa nos 12,6%, 2,6 pontos acima da meta.

Outro dos parâmetros estabelecidos pela EU diz respeito ao ensino superior. Dita a Comissão Europeia que, até 2020, 40% dos cidadãos entre os 30-34 anos deve ter completado um curso de ensino superior.

Em Portugal, a percentagem de cidadãos incluídos nessa faixa etária que já concluiu um curso era de 33,5%, em 2017, 6,5 pontos percentuais abaixo. Estes valores mostram que houve um decréscimo, já que em 2016, 34,6% dos cidadãos entre os 30 e os 34 tinham um diploma universitário.

Os dados mostram ainda que maior parte dos matriculados (53%) na universidade são mulheres, seis pontos acima dos homens.