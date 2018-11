Em 1986, Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia. Como era o país há 30 anos e como evoluiu, é o que mostra novo estudo Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Muitas coisas podem mudar em 30 anos. Em 1986, depois de nove anos desde o pedido de adesão e dois resgates do FMI, Portugal entrou finalmente na Comunidade Económica Europeia e cumpriu-se o o desejo dos GNR de "ver Portugal na CEE". Agora todos poderiam ter "um P.A. p'rás vozes/ E uma Fender". Mas não só para tornar mais fácil a compra de instrumentos musicais serviu a entrada do país na CEE. Houve melhorias na educação, nos salários e na riqueza nacional. Mas estes 30 anos não foram tão bons quanto esperavam os GNR e acentuaram-se alguns aspectos negativos da vida portuguesa, como a dívida pública, ou o envelhecimento populacional.



É isto que nos mostra o novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), Retrato de Portugal na Europa, com recurso a dados recolhidos pela Pordata. Este "retrato" mostra como Portugal mudou entre 1986 e 2016 em diversos campos. Mas há ainda um longo caminho a percorrer.



Estamos mais ricos. E também mais endividados

Entre 1986 e 2017, quase que duplicou a riqueza em Portugal. O Produto Interno Bruto (PIB) no ano de adesão à CEE era de 99 mil milhões de euros (em câmbio actual). Já em 2017 verificou- se um PIB de 193 mil milhões de euros.





No entanto, com este aumento do PIB veio também o aumento da dívida pública. Com dados referentes apenas a 1991, no início da última década do século XXI, quando Mário Soares era Presidente da República e Cavaco Silva primeiro-ministro, a dívida pública portuguesa era de 55% do PIB. Em 2016 a dívida saldou-se nos 126%, mais do que duplicando neste período.

E os salários? Ganhamos mais, mas há muita desigualdade

Em 1986, o ano em que José Saramago publicou a obra A Jangada de Pedra, o salário médio em Portugal era de 701 euros mensais (no câmbio actual). 30 anos depois, ganhamos mais 407 euros, subindo para os 1.108 euros por mês, em média e em valores líquidos.

Apesar de estarmos a receber mais, a verdade é que continuamos a ter um baixo poder de compra (PPS – Purchasing Power Standard) abaixo da média europeia e continuamos a ser um dos países com maior desigualdade de distribuição de rendimentos, segundo o índice de Gini.

Portugal tem vindo a melhorar neste índice, mas está ainda na cauda da Europa no mesmo, sendo dos países onde os salários são menos igualitários.

E onde gastamos este dinheiro? Principalmente em habitação, alimentação e transportes (54% dos rendimentos).





Não somos mais, mas estamos mais velhos

Um dos indicadores citados no retrato da FFMS é a demografia nacional que mostra que apesar de Portugal não ter crescido em valor total de habitantes no país, a sua população envelheceu bastante.

Mostram os censos que em 1986 moravam 10.032.734 pessoas em Portugal, contando com portugueses e imigrantes. 30 anos depois, em 2016, moravam em Portugal 10.325.452 pessoas. Verificou-se, nestes 30 anos um aumento de 2,9% da população residente em território nacional.

O que demonstram os censos é que, entre 1986 e 2016, se verificou um envelhecimento da população portuguesa, com a população idosa a passar dos 12% para os 21% e a população jovem a passar dos 23% para os 14%. Estes números mostram que há um grande aumento da população com mais de 65 anos em Portugal e um decréscimo no número de jovens. Para este factor contribui a baixa taxa de natalidade em Portugal.

A esperança média de vida em Portugal é, actualmente, de 81,3 anos.

Reciclamos mais lixo. E a nossa água está melhor

Nos últimos anos a reciclagem tem entrado em fulgor nos programas escolares, sendo um tema estudado por crianças desde o primeiro ciclo. Há também cada vez mais ecopontos e cada vez menos desperdício, como mostram os gráficos abaixo.

A nossa água também é melhor tratada, com quase 100% (99%) da água de torneira a ser de qualidade, quando em 1993, apenas metade da água da torneira era própria para consumo.