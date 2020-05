A carregar o vídeo ...

Dia 20 de maio, 14:30. Quem entrasse no elétrico 24, que liga a Campolide ao Largo do Chiado, iria encontrar Marcelo Rebelo de Sousa recostado num dos assento, de braços estendidos e a olhar para a janela, de máscara na cara e luvas, a fazer a sua primeira viagem de transportes públicos desde o início da pandemia Covid-19. Mesmo ao seu estilo presidencial, o chefe de Estado tomou a decisão de andar de elétrico repentinamente, sem qualquer pré-aviso à imprensa, depois de almoçar na Valenciana com o seu chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo. Para sorte da, que estava a tomar café numa esplanada da Rua de Campolide, foi possível avistá-lo a entrar no transporte público. "Há lugar no elétrico para um jornalista?" Marcelo olhou e, com gestos de aprovação, gritou "venha, venha!"