DGS publica orientações sobre transportes públicos

A Direção-Geral de Saúde publicou esta quarta-feira orientações de como proceder em transportes públicos como autocarros, metros, comboios e táxis durante a pandemia da Covid-19.

Na mesma, é referido que as empresas e operadoras de transportes públicos coletivos e individuais devem ter um plano de contingência que sensibilize os seus utentes, enquanto os seus trabalhadores expostos ao público devem utilizar máscara facial, de preferência cirúrgica.

Veja o documento aqui.

As autoridades de transporte municipais, intermunicipais ou metropolitanas, devem ainda respeitar a restrição ou a limitação de passageiros de acordo com a legislação em vigor.

Além de cumprirem as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos e do distanciamento físico, a DGS defende que utentes devem desinfetar as mãos antes e depois da utilização de um transporte público e reduzir ao mínimo o contacto manual com as superfícies.