Uma SÁBADO mais dinâmica

Para levar os melhores conteúdos aos leitores, a edição digital da SÁBADO vai mudar. A partir de agora, deixará de ser preciso esperar pelas edições da manhã e da noite para ler as notícias, reportagens e entrevistas exclusivas para assinantes feitas pelos nossos jornalistas. Os nossos conteúdos Premium serão disponibilizados ao longo de todo o dia, 24 horas por dia.

Essas mudanças serão acompanhadas por uma maior aposta nos conteúdos multimédia, podcasts e na opinião original e exclusiva. De segunda a domingo, reunimos um conjunto de novos colunistas que todos os dias lhe proporcionarão um olhar original sobre a atualidade mas também uma reflexão sobre as mais diversas áreas da sociedade, da saúde à educação, da justiça à política, do ambiente à economia, do comportamento ao lazer. Estes novos espaços de opinião serão compostos por especialistas consagrados da nossa sociedade, mas também haverá espaço para novos valores que, com o seu olhar próprio, contribuirão para o enriquecimento da SÁBADO e do leitor.

Estas mudanças marcarão também uma alteração na forma como o leitor poderá ter acesso à edição semanal em papel. À quinta-feira inauguramos uma nova secção, chamada justamente "Na Revista", onde o leitor poderá encontrar todos os temas tratados na edição impressa e navegar facilmente entre as várias secções. Mantém-se, claro, a possibilidade de acesso através de e-paper para os assinantes.

Desde que foi criada, faz em maio 20 anos, que a SÁBADO não parou de evoluir. À criação de uma versão digital seguiu-se, em 2021 o lançamento das edições Premium apenas para assinantes, a criação da revista SÁBADO Viajante e a transição para a televisão com a produção três programas de televisão, transmitidos na CMTV: o Investigação SÁBADO, o Guia Para Sair e o SÁBADO Viajante.

Estamos certos de que com este novo passo na nossa edição digital poderemos dar mais aos nossos leitores, mantendo a independência com que ao longo dos anos a SÁBADO se distinguiu. Se ainda não nos acompanha, aproveite as nossas condições especiais e torne-se assinante. Só com o seu apoio poderemos continuar a fazer aquilo que sabemos fazer melhor: jornalismo livre e independente, para o ajudar a pensar por si.