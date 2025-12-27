Sábado – Pense por si

Um morto e sete feridos em acidente com sete viaturas na A1 em Alcanena

Lusa
Acidente ocorreu pelas 20h11 ao quilómetro 104 da A1.

Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas na sequência de um acidente que envolveu sete automóveis na A1 em Alcanena, onde a circulação se encontra interrompida no sentido norte-sul.

Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), da colisão entre sete veículos ligeiros resultou uma vítima mortal e sete feridos considerados ligeiros, entretanto encaminhados para o hospital.

O acidente ocorreu pelas 20h11 ao quilómetro 104 da A1 e obrigou ao corte da circulação no sentido norte-sul, mantendo-se ainda interrompida.

