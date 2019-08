Um homem de cerca de 30 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas num incêndio num prédio esta manhã, em Beja, avançou à Lusa o comandante dos bombeiros locais.O incêndio ocorreu num prédio antigo de três andares, com sete habitações por piso, situado na rua de Lisboa, disse o comandante dos bombeiros voluntários de Beja, Pedro Barahona.Uma das habitações ardeu na totalidade fazendo uma vítima mortal com cerca de 30 anos e duas pessoas ficaram ligeiramente feridas, uma delas uma mulher de 35 anos devido a estado de pânico e ansiedade e outra um bombeiro por inalação de fumo.Segundo o comandante, o prédio foi evacuado e à partida "não terá condições de habitabilidade", mas aguarda-se ainda uma avaliação das autoridades.O alerta foi dado cerca das 06:00 e as causas do incêndio estão por apurar.