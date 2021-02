Um Funcionário Zeloso do Fascismo

Na mesma altura em que foi constituída, no âmbito do Comité dos 24 da ONU, a Comissão de Inquérito aos massacres de Moçambique, que confirmaria a veracidade dos acontecimentos, António Mega Ferreira continuava com a armadura ideológica do regime posta, não parava de produzir relatórios de contra-informação que atacavam as “manobras políticas e as conspirações de bastidores”.

Em Julho de 1973, no exacto mês em que saiu a notícia do massacre, com o artigo de Hastings e o relatório dos Padres de Burgos, Mega Ferreira informava que



Às oito horas da manhã do dia 10 de Julho, a Grã-Bretanha, a Europa e o mundo tomavam conhecimento, através do jornal londrino The Times, de um terrível massacre de 400 civis, levado a efeito pelo Exército português em Moçambique. Nesse dia, a situação era clara: ou o Governo português tinha conhecimento do massacre ou não tinha. O Governo português não tinha conhecimento de algo de parecido com a chacina minuciosamente descrita nas primeiras colunas do prestigioso jornal inglês. Mas se o Governo português não tinha conhecimento, uma questão se punha: ou não tinha conhecimento, embora o massacre tivesse existido; ou não tinha conhecimento porque o massacre, pura e simplesmente, não tinha existido. (…) As primeiras reacções foram assim contrárias às acusações do Times. O objectivo visado foi desde o primeiro momento identificado como sendo uma campanha internacional com o intuito de boicotar a visita a Londres do Primeiro-ministro português [Marcello Caetano], no âmbito das comemorações da Aliança Luso-Britânica. Era a Aliança que se punha em causa. Era a amizade luso-britânica que se pretendia atingir. Era, enfim, um movimento duplo: interno, contra o Governo britânico; externo, contra Portugal. E sem o menor fundamento.



Mega Ferreira não parecia ter dúvidas de que os jornalistas do The Times eram responsáveis por uma "campanha viciosa" contra Portugal: