Um ferido grave em despiste contra casa em Abrantes

Uma pessoa ficou gravemente feriado quando um carro se despistou e bateu numa casa em Abrantes. Há também um ferido ligeiro. Alerta foi dado às 09h45 deste domingo.

Um acidente de viação provocou este domingo um ferido grave na cidade de Abrantes, no distrito de Santarém, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.



A mesma fonte adiantou que se tratou de um despiste de uma viatura ligeira contra uma casa numa das ruas da cidade, ocorrido cerca das 09h45.



Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro. O ferido mais grave necessitou de acompanhamento médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) para o Hospital de Abrantes.