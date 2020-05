Costa anuncia 30 milhões de euros para programação cultural

O primeiro-ministro, António Costa, destacou, esta sexta-feira, a importância do trabalho dos municípios para o combate à pandemia de covid-19, desde o reanimar da economia à implementação de medidas que garantam um ano lectivo acessível para todos os alunos, passando também pelo setor cultural.

"Estivemos a ver como podemos aplicar uma linha de 30 milhões de euros para programação cultural, um conjunto de atividades que permitam a um dos setores mais atingidos por esta crise encontrar um espaço de reanimação", revelou o primeiro-ministro após uma reunião com autarcas em Coimbra.



"Os municípios são também o primeiro interface de contacto com o cidadão, por isso este trabalho coordenado entre o Estado e os municípios é absolutamente fundamental", acrescentou o chefe de Governo, explicando que questões sobre as férias dos portugueses e sobre apoios socais também foram abordadas. Para Costa, os portugueses, este ano, "vão todos ter oportunidade de conhecer melhor o nosso país, não só de sol e praia".